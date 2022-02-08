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Глава Минобороны Украины заявил об отсутствии «ударных сил» России на границе

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РИА «Новости»

Киев не видит признаков подготовки России к предполагаемому нападению на Украину, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

По его словам, с военной точки зрения «ударная группа» должна иметь ряд признаков, которых на российско-украинской границе нет.

«По состоянию на сегодняшний день, 119 тысяч наземного компонента ударной силы, чтобы осуществить нападение на Украину, вторжение, не сформировали», — пояснил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что кризис на Украине стал крупнейшим наращиванием военной мощи в Европе со времен холодной войны, а нынешняя ситуация в стране затмевает произошедшее в 2014 году.

Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отмечал, что Соединенные Штаты не видят прямой угрозы восточному флангу НАТО со стороны российских сил.

Не произошедшее до сих пор вторжение телеканал CNN объяснил обеспокоенностью некоторых официальных лиц в России из-за сложности и дороговизны такого нападения.

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