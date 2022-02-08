Ле Пен назвала ошибочным ведение «холодной войны» против России

Кандидат в президенты от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает ошибкой недружественное отношение Европы к России. Об этом она сказала в интервью телеканалу Би-би-си.

«В сфере геополитики нет друзей, есть союзники. Таким образом, у нас есть союзники, и я считаю, что это ошибка вести такую «холодную войну» против президента России Владимира Путина, подталкивая его к сближению с Китаем и создавая что-то вроде новой империи, которая не входит в интересы европейских стран», — выразила мнение французский политик.

По ее словам, Парижу необходимо поддерживать с Москвой дипломатические отношения, культурное и экономическое сотрудничество, однако следует держаться на одинаковом расстоянии как от США, так и от России.

Относительно ситуации вокруг Украины Ле Пен отметила, что не верит в слухи о «российском вторжении», но если это произойдет, она будет выступать за суверенитет украинского государства.

Политик также добавила, что угрозы президента США Джо Байдена в отношении России демонстрируют то, что американский лидер оказался в очень слабом политическом положении, и теперь ему приходится искать «врага».

«Сейчас мы наблюдаем, как США подталкивают Украину к идее вступления в НАТО, чтобы можно было развернуть вооруженные силы. Таким образом, Россия в ответ стягивает войска к их границам с Украиной. Это что-то вроде психологической войны, действия по сдерживанию, которых я бы хотела избежать», — заключила кандидат в президенты Франции.

Ранее Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО, если ее выберут президентом.