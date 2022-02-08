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Большая часть американцев не видят Украину в союзниках США

Politico: 56% опрошенных американцев считают Украину неподходящим союзником

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Согласно опросу общественного мнения, проведенного газетой Politico совместно с компанией Morning Consult, более половины опрошенных не считают Украину достойным союзником для Соединенных Штатов.

В целом, 5% считают Украину «враждебным» государством для США, еще 15% утверждают, что эта страна является «не враждебной, но недружественной». Также, 36% среди опрошенных заявили, что Украина является «дружественной, не союзнической» страной. Готовы назвать «союзником» Украину только пятая часть — 20% — опрошенных, не определились 23%.

В отношении России, «враждебной» страной ее считают до 49% опрошенных американцев, почти четверть — 24% — «недружественной страной, но не врагом», и только 13% опрошенных считают Россию «дружественной», из них 3% — «союзником».

Ранее армяне включили Россию в топ-3 угроз страны.

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