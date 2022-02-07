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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Даунинг-стрит: Лондон планирует заверить в Москву в оборонительном характере НАТО

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Reuters

Британские власти планируют предоставить Москве заверения в оборонительном характере НАТО. Об этом заявил журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает Reuters.

«Россия выражала обеспокоенность по поводу потенциальной агрессии со стороны НАТО, но мы ясно давали понять, что эта обеспокоенность в принципе не может иметь под собой никаких оснований, так как НАТО по своей сути является оборонительным альянсом, — сказал сотрудник Даунинг-стрит.

При этом он отметил, что Лондон рассчитывает на взаимодействие с Москвой.

«Речь не идет об уступках, так как премьер-министр и другие европейские лидеры заявляли, что у всех демократических стран Европы есть право вступить в НАТО», — подчеркнул представитель британского премьера.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс приедет в Москву в четверг, 10 февраля, для того, что попытается разрядить напряженность вокруг Украины.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о необходимости найти дипломатический путь решения напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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