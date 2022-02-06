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В Британии захотели отказаться от «российских денег»

Mirror: британские лейбористы призвали консерваторов вернуть деньги, пожертвованные россиянами

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Toby Melville/Reuters

Представители Лейбористской партии Великобритании обратились к правящим консерваторам с призывом вернуть деньги, пожертвованные россиянами, сообщает газета The Mirror.

В частности, к такому шагу призвали «теневой» министр иностранных дел Дэвид Лэмми и «теневой» канцлер казначейства Рэйчел Ривз.

«Близкие связи между Консервативной партией и связанными с Россией донорами вызывают серьезные вопросы о нашей национальной безопасности в то время, когда напряженность (в отношениях) с Россией усиливается», — цитирует издание слова Лэмми.

Помимо возврата денег, они также потребовали провести реформы в регистрационной палате Великобритании, ужесточить правила выделения пожертвований политическим лицам страны и запретить выдачу «золотых виз».

«Собственность в Лондоне играет центральную роль в укрывательстве незаконно полученных средств со всего мира», — заявил мэр Лондон Садик Хан, подчеркнув, что такие деньги могут не дать кабмину наложить санкции на Россию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции Британии против российского бизнеса.

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