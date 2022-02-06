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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Fox News: США и Европа готовятся к наплыву мигрантов из-за кризиса на Украине

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

США и Европа готовятся к кризису с беженцами из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Fox News .

По информации издания, вопрос обсуждался в ходе расширенных встреч руководства США. Представители администрации американского президента выразили мнение, что значительная поставка военной помощи Украине может быть использована как повод для вторжения на Украину.

По словам одного из представителей, Соединенные Штаты работают над подготовкой к «серьезному кризису с беженцами и мигрантами» из-за ситуации на Украине. Европейские союзники также ведут дискуссии «о жилье и потоках мигрантов», предполагая, что украинцы будут бежать в Европу.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Между тем США продолжает оказывать военную помощь Украине. Так, 5 февраля на Украину прибыл восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов из США.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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