Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО, если ее выберут президентом

Кандидат в президенты от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что Франции нужно избавиться от логики военных блоков и выйти из НАТО. Об этом она заявила на встрече со своими избирателями, передает РИА «Новости».

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков…Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — сказала политик.

Также Ле Пен пообещала реформировать Евросоюз, заменив его на Европейский альянс наций, если ее выберут на президентских выборах в апреле 2022 года.

«В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место в Совете Безопасности…В Европе мы реформируем Европейский союз, чтобы заменить его Европейским альянсом наций», — объяснила она, добавляя, что новое объединение будет «основано на суверенитете народов».

Во время выступления избирателям показали видеообращения политиков других стран, поддерживающих Ле Пен. Среди них представители Австрии, Нидерландов, Италии, Португалии и Венгрии. Ее конкурентами на выборах может выступить кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, лидер партии «Отвоевание» (Reconquête) Эрик Земмур, глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, член партии «Европа - Экология - Зеленые» Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго и бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

Подобную позицию относительно НАТО Ле Пен высказывала и в ходе своей предыдущей президентской кампании 2017 года, параллельно обещая увеличить расходы на военные нужды страны до 3% ВВП. При этом Франция была одной из стран, которая заложила основу для формирования альянса.