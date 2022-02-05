Россия применила новые образцы оружия на учениях в Белоруссии

Россия продемонстрировала новый противотанковый комплекс «Корнет» на союзных учениях в Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе учений российская армия также показала новую боевую машину десанта «БМД-4» со встроенным противоракетным комплексом «Аркан», который может поражать цели даже при дымовой завесе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цель совместных учений России и Белоруссии. В Минске уточнили, что эти маневры носят оборонительный характер, они пройдут не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны. Численность некоторых группировок войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран, достигает 30 тыс. человек.

3 февраля Лукашенко встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили предстоящие совместные военные учения. Белорусский лидер также заявил о желании купить у России всю военную технику с учений. В свою очередь в НАТО выразили свою озабоченность происходящим.