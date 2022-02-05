Великобритания и НАТО предупредили Россию об «огромной цене» за нападение на Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредили Россию о последствиях в случае вторжения на Украину. Об этом Трасс написала на своей странице в Twitter после телефонного разговора с главой альянса.

Стороны отметили, что Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность в отношении Украины, и подчеркнули, что решения о членстве в НАТО должны приниматься только альянсом и теми, кто стремится к вступлению.

«Союзники по НАТО едины. За любое российское вторжение [Москве] пришлось бы заплатить огромную цену», — заявила глава МИД Великобритании.

Ранее агентство Bloomberg на своем сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину, затем признало ошибку и удалило его

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.