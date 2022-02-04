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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Посольство Британии раскрыло цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву

Посольство Британии: главы МИД и минобороны обсудят с российскими коллегами ситуацию на Украине

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На встречах глав МИД и минобороны Великобритании в России будет обсуждаться ситуация вокруг Украины и другие вопросы европейской безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское посольство в России.

В диппредставительстве также уточнили, что визиты британских министров пройдут отдельно друг от друга.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отправила запрос российским властям с просьбой дать ей возможность приехать в Москву в феврале и получила согласие. По неофициальным данным, министр иностранных дел рассчитывает провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Позже в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили получение соответствующего запроса от Трасс.

Что касается главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, он собирается посетить Москву на следующей неделе. Его 21 января в Россию пригласил министр обороны Сергей Шойгу.

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