Посольство Британии раскрыло цели визитов глав МИД и Минобороны в Москву

На встречах глав МИД и минобороны Великобритании в России будет обсуждаться ситуация вокруг Украины и другие вопросы европейской безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское посольство в России.

В диппредставительстве также уточнили, что визиты британских министров пройдут отдельно друг от друга.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отправила запрос российским властям с просьбой дать ей возможность приехать в Москву в феврале и получила согласие. По неофициальным данным, министр иностранных дел рассчитывает провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Позже в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили получение соответствующего запроса от Трасс.

Что касается главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, он собирается посетить Москву на следующей неделе. Его 21 января в Россию пригласил министр обороны Сергей Шойгу.