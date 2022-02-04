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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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«Русских хакеров» обвинили в подготовке кибератаки на западных советников на Украине

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американская компания Palo Alto Networks, оказывающая услуги в области кибербезопасности, обнаружила подготовку кибератаки на «западное правительственное учреждение», сотрудники которого работают на территории Украины. Об этом сообщает The Wire.

По данным издания, атаку готовит «группа хакеров, которая контролируется российской разведкой». При этом цель атаки не называется.

The Wire напоминает, что США и другие западные страны направили на Украину военных советников и экспертов по безопасности для помощи в защите от российских сил.

Ранее на Украине заявили об атаке хакеров на государственные и информационные сайты, в том числе на сайты МИДа и других министерств.

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