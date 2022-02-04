В Кремле оценили предполагаемые превентивные санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул изменчивость позиции Соединенных Штатов по поводу вероятных превентивных санкций в адрес РФ. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

«На прошлой неделе они говорили, что санкции не должны носить превентивные меры, иначе они, в их понимании, теряют свою эффективность. Но за неделю позиция поменялась», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря российского главы, стоит подождать еще неделю и, вероятно, ситуация с санкциями вновь изменится.

Ранее в Белом доме пояснили позицию США по «калечащим» санкциям для России. 31 января американская администрация подтвердила подготовку к санкциям против российских элит. По словам Джен Псаки, США выработали конкретные санкционные пакеты в отношении «как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину».

В свою очередь в Кремле оценили возможные санкции Вашингтона против Москвы.