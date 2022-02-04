В ДНР отключение YouTube-каналов республики назвали частью геноцида

Блокировка местных YouTube-каналов — это составная часть программы геноцида народа Донбасса, которую проводят украинские и западные политики. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

«Основная цель — посеять панику среди местного поселения. В Международном праве это считается одним из проявлений геноцида», — сказала она.

Шишкина считает, что блокировку YouTube-каналов республики можно считать частью информационной войны Украины против ДНР. «Два дня назад появились массовые сообщения о минировании — и это тоже является частью войны на информационном фронте. УК ДНР квалифицирует такие действия как терроризм», — добавила она.

Депутат также отметила, что психологическое давление на местное население продолжается с 2014 года.

«Мы видим, как к нам относятся в информационном поле Украины. Не удивительно, что западные СМИ их поддерживают. Да, блокада продолжается. На информационном фронте идут ожесточенные бои», — заключила Шишкина.

Ранее главный редактор Луганского информационного центра Сергей Мешковой заявил о блокировке канала СМИ на YouTube.