В Кремле рассказали, какие темы обсуждали Путин и Си Цзиньпин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине обсуждался ряд актуальных тем. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

По его словам, Путин и Си Цзиньпин, в том числе, говорили об открытии границ России и Китая для учащихся и признании вакцин против коронавируса.

«Эта тема затрагивалась, работа в этом направлении ведется, по студентам Путин выразил признательность Си Цзиньпину за то, что студенты смогли вернуться в Китай учиться, но дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. По вакцинам работа ведется», — подчеркнул Песков.

Как добавил Песков, участники встречи коснулись и газового контракта, заключенного 4 февраля.

«Обсуждался монгольский вариант, работа ведется, была подчеркнута актуальность и важность...» — добавил представитель российского главы.

К Кремле допустили, что Путин и Си Цзиньпин не успеют затронуть международную повестку.

Ранее стало известно, что Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление.