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Макрон посетит Россию и Украину на следующей неделе

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Francois Mori/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию и Украину в начале следующей недели, сообщает ТАСС.

Ожидается, что глава Франции посетит Россию 7 февраля, а Украину — 8 февраля.

3 февраля Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудил вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. Российский лидер в ходе беседы привлек внимание французского коллегу к провокационным заявлениям и действиям Киева. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января.

1 февраля Путин сообщил, что Макрон может посетить Москву в ближайшее время. Сам глава Франции сообщил 2 февраля, что не исключает своего визита в РФ.

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