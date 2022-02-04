Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с COVID-19 11:50
Роднина о том, почему она не смотрит командный турнир фигуристов: я что, больная? 11:48
МИД Израиля вызовет посла Украины для выговора после критики главы министерства 11:47
В Екатеринбурге спецназ провел антитеррористические учения со штурмом вагона метро 11:46
«Колоссальное предательство»: Варшавер о проверке «Ленкома»... 11:46
В ЛНР заявили о завершающей стадии подготовки ВСУ к наступлению... 11:46
В ЛНР заявили о подготовке западными СМИ постановочных сюжетов в Донбассе 11:43
Тихонов раскритиковал Васнецову за жалобу на еду, которую дают спортсменам... 11:33
Захарова отреагировала на обвинения в адрес Москвы в утечке документа США... 11:33
В Совфеде ответили США на слова о съемке Россией постановочного ролика... 11:32

Посол оценил возможность отставки премьера Великобритании Джонсона

Посол России в Лондоне Келин заявил, что британский премьер Джонсон не уйдет в отставку

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ukrainian Presidential Press/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, считает посол России в Лондоне Андрей Келин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер попал под критику в связи со скандалом из-за вечеринок, устроенных в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в ходе общенационального локдауна в пандемию.

«Джонсон объявил, что он остается по крайней мере до 2029 года, и я охотно в это верю, потому что британские собеседники, с которыми я встречался в последние дни, считают, что он этот кризис переживет, это далеко не первый его кризис», — добавил Келин.

По словам посла, сейчас Британии нужен харизматичный лидер, работающий «по-крупному».

«Если коротко — я не думаю, что он уйдет», — заключил Келин.

Ранее Скотленд-Ярд объявил о начале расследования в связи с нарушением коронавирусных ограничений в канцелярии Джонсона.

В Консервативной партии Великобритании, британских СМИ и социальных сетях несколько недель продолжаются бурные обсуждения поведения Джонсона и его команды в период санитарных ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Сам Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала с вечеринками.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть