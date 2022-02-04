Посол оценил возможность отставки премьера Великобритании Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, считает посол России в Лондоне Андрей Келин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер попал под критику в связи со скандалом из-за вечеринок, устроенных в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в ходе общенационального локдауна в пандемию.

«Джонсон объявил, что он остается по крайней мере до 2029 года, и я охотно в это верю, потому что британские собеседники, с которыми я встречался в последние дни, считают, что он этот кризис переживет, это далеко не первый его кризис», — добавил Келин.

По словам посла, сейчас Британии нужен харизматичный лидер, работающий «по-крупному».

«Если коротко — я не думаю, что он уйдет», — заключил Келин.

Ранее Скотленд-Ярд объявил о начале расследования в связи с нарушением коронавирусных ограничений в канцелярии Джонсона.

В Консервативной партии Великобритании, британских СМИ и социальных сетях несколько недель продолжаются бурные обсуждения поведения Джонсона и его команды в период санитарных ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Сам Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала с вечеринками.