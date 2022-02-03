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Постпред России в ЕС назвал переброску войск США в Европу подталкиванием «горячих голов»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN заявил, что войска США в Европе подтолкнут Киев к демонстрацию силы в Донбассе. Его цитирует ТАСС.

По его словам, Россия крайне обеспокоена переброской американских военных в Восточную Европу.

«С политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает горячие головы в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой», — сказал Чижов.

Ранее стало известно, что США начали переброску дополнительных войск в Европу. Контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает увеличение военного контингента США в Восточной Европе и передачу авианосной ударной группировки в Средиземном море.

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