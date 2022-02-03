Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Deutsche Welle пообещали продолжить вещание в России 18:16
Резцова: предполагаю, что дочка Кристина отказалась быть знаменосцем сборной России... 18:07
Лавров назвал 2022 год своим 18:03
Врач заявил о высокой «заразности» нового варианта «омикрона» 17:56
Фаткулина: нести флаг на церемонии открытии — это приз за все мои... 17:56
Зрители «Холостяка» вычислили второго героя нового сезона 17:54
Названа угроза для владельцев умных гаджетов 17:54
Ученые выяснили, что древние супергоры вызвали эволюционные всплески 17:53
Deutsche Welle не получала официального уведомления о прекращении вещания... 17:52
В Госдуме предлагают вывести из-под уголовной ответственности подставных директоров... 17:51

Глава офиса Зеленского заразился коронавирусом

Руководитель офиса Зеленского Ермак заболел COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

«Коронавирус все еще очень хитер. Сегодня получил положительный тест. Очень несвоевременно, но продолжаю работать, не останавливаясь», — написал Ермак.

По его словам, следующая неделя будет очень важной, поэтому он собирается пройти максимально интенсивное лечение, чтобы «поскорее встать на ноги».

Ермак уже болел COVID-19 в ноябре 2020 года. Тогда же стало известно, что заболел и сам Зеленский. Президент сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

Ранее он признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума». Однако такую идею не оценили в его администрации. По словам президента, семья бы тоже не простила ему такой поступок и назвала сумасшедшим.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть