Глава офиса Зеленского заразился коронавирусом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

«Коронавирус все еще очень хитер. Сегодня получил положительный тест. Очень несвоевременно, но продолжаю работать, не останавливаясь», — написал Ермак.

По его словам, следующая неделя будет очень важной, поэтому он собирается пройти максимально интенсивное лечение, чтобы «поскорее встать на ноги».

Ермак уже болел COVID-19 в ноябре 2020 года. Тогда же стало известно, что заболел и сам Зеленский. Президент сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

Ранее он признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума». Однако такую идею не оценили в его администрации. По словам президента, семья бы тоже не простила ему такой поступок и назвала сумасшедшим.