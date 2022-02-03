Мишустин встретился с Кадыровым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом РИА «Новости» сообщили федеральном правительстве.

Кадыров находится в Москве в командировке, накануне он встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, о чем позднее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ходе встречи обсуждались хозяйственные дела и развитие Чечни. По словам Пескова, глава региона пришел с конкретными экономическими проектами. Затрагивались также темы, связанные с работой правоохранительных органов.

Позднее сам Кадыров сказал, что встреча с президентом России была доброй. Также глава Чечни обратил внимание, что по ряду обсуждаемых тем требовалось личное участие Путина.

Как пояснил Кадыров, он прибыл в правительство по поручениям президента РФ с целью встретиться с рядом министров для разрешения вопросов.