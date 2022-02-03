На Украину прибыл самолет США с 85 тоннами боеприпасов

В украинском аэропорту Борисполь приземлился самолет с военной помощью из США, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, это уже седьмая «птичка» американцев, прибывшая в Киев с конца января.

«Седьмая «птичка» приземлилась в Борисполе. На этот раз — 85 т боеприпасов для гранатометов. Замечательные новости, и самое важное — это не конец! Продолжение следует», — написал Резников в Twitter.

США значительно усилили военную поддержку Украины на фоне опасений по «вторжению» России из-за предполагаемого усиления российских сил у границ соседнего государства. Первый пакет помощи Киев получил утром 22 января, к началу февраля украинской стороне было поставлено около 500 т оборонного снаряжения — речь идет о боеприпасах и некоторых видах вооружения.

Ранее в МИД самопровозглашенной ДНР заявили, что поставка оружия Украине ведет к обстрелу Донбасса.