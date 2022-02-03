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Эстония ввела новые санкции против Белоруссии

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Kenzo Tribouillard/AP

Правительство Эстонии приняло решение о приостановке транзита нефтепродуктов из Белоруссии через свою территорию, заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, передает ERR. По ее словам, таким образом страна вводит новые санкции против Минска.

«Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Беларуси, приостановив транзит угольной нефти под таможенным кодом 2707 через Эстонию <…> целью санкций является оказание давления на белорусский режим и, косвенно, на Россию, чтобы они изменили свое поведение», — пояснила Каллас.

Как отметила премьер Эстонии, Евросоюз ввел санкции против Минска из-за нарушений в ходе президентских выборов 2020 года, а также репрессий против гражданского общества и оппозиции. По ее мнению, чтобы Белоруссия прекратила подобные действия, «санкции должны быть эффективными».

Ранее сообщалось, что в Литве отреагировали на запрет транзита ряда товаров через территорию Белоруссии.

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