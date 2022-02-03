МИД ДНР обвинил Париж и Берлин в содействии Киеву

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что Франция и Германия игнорируют провокации со стороны Украины в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

«Ситуация [в Донбассе] по вине Киева за последнюю неделю напряжена до предела. Игнорирование такого положения дел странами — гарантами [Минских соглашений], имеющими влияние на Украину, в особенности Францией и Германией, представляется абсолютно недопустимым», — сказала Никонорова.

По ее словам, если Париж и Берлин продолжат игнорировать провокационное поведение Украины, то это можно будет расценить как «безмолвное содействие Киеву».

Никонорова напомнила, что в ДНР, начиная с 28 января, «практически ни один день не обходился без провокации с украинской стороны».

Ранее Никонорова заявила, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тыс. военнослужащих.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.