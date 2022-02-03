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В США раскритиковали позицию Германии по России

Экс-командующий Ходжес: США обеспокоены нерешительностью позиции Германии по России

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес раскритиковал позицию немецких властей по России, передает РИА «Новости».

Он заявил, что Германия является ключевым игроком в Европе и при этом остается нерешительной по отношению к России. Ходжес призвал Германию публично признать РФ агрессором и поддержать возможные санкции против нее.

Экс-командующий также указал, что между тем администрация Белого дома и НАТО переходят от пассивного к активному сдерживанию — об этом свидетельствуют заявления о переброске военных подразделений в Европу.

Ранее ряд стран выразили свое недовольство по поводу позиции Германии по украинскому вопросу. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Берлин оказать помощь Киеву на фоне обострения ситуации на границе Украины и России. Между тем в ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Также в Польше подвергли критике ФРГ из-за отказа поставлять Украине оружие и потребовали изменить свою позицию и восстановить «пошатнувшееся доверие».

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