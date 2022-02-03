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В посольстве России пояснили, почему перестал действовать Тартуский мирный договор

Посольство России: Тартуский договор перестал действовать после вхождения Эстонии в состав СССР

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Вадим Анцупов/РИА «Новости»

В посольстве России в Эстонии прокомментировали слова министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс по поводу действия Тартуского мирного договора, соответствующее заявление опубликовано в Facebook российского дипведомства.

В посольстве напомнили, что договор был подписан 2 февраля 1920 года, став правовой основой отношений между РСФСР и Эстонской Республикой на два десятилетия и сыграв важную роль в их международном признании. Затем в 1940 году одна из сторон договора — Эстонская Республика — утратила статус субъекта международного права, так как вошла в состав СССР.

«Таким образом, обе стороны, подписавшие документ, оказались в составе одного субъекта международного права, и Тартуский мирный договор потерял свою юридическую силу. Его нет в реестре международных договоров ООН. В настоящее время данный документ принадлежит истории», — отмечается в заявлении.

В посольстве также подчеркнули, что постоянные ссылки на Тартуский мирный договор тормозят развитие конструктивного межгосударственного диалога, в том числе препятствуя ратификации российско-эстонских пограндоговоров.

Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что считает Тартуский мирный договор действующим.

Согласно договору, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике, однако после ее вхождения в состав СССР отошли к РСФСР.

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