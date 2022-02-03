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В OMV заявили о невозможности изолировать «Северный поток — 2»

Глава OMV Штерн: ЕС не может изолировать «Северный поток — 2», поскольку нуждается в газе

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Ни российский газопровод «Северный поток — 2», ни любой такой же канал поставок не должен быть в изоляции, поскольку Европа нуждается в газе, особенно в условиях падения собственной добычи и роста. Об этом заявил глава OMV (один из европейских партнеров «Газпрома» по СП2) Альфред Штерн, передает ТАСС.

По его словам, СП2 нужен OMV и Австрии. Компания уже предоставила этому проекту заем в размере €729 млн, поэтому она заинтересована в развитие газопровода.

Штерн добавил, что использование газа — это оптимальная возможность для сокращения выбросов во время энергетического перехода.

По мнению главы OMV Европа может сохранить конкурентоспособные цены на газ благодаря диверсифицированным импортным поставкам газа.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск «Северного потока — 2» не может состояться до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточены на границе Украины.

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