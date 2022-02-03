Песков удивился вопросу о страхе Путина перед Кадыровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился вопросу журналистов боится ли Владимир Путин главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона?» — ответил Песков.

Он добавил, что затрудняется в понимании этого вопроса.

Также представитель Кремля подтвердил, что вечером 2 февраля состоялась встреча Путина и Кадырова.

Пресс-служба главы Чечни в ночь на 2 февраля опубликовала информацию о том, что в Кремле состоялась встреча Путина и Кадырова, на которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в Чечне и темпы развития региона в условиях пандемии коронавируса. Сам Кадыров утром в четверг выложил видеозапись из центра Москвы, ее опубликовал чеченский телеканал ЧГТРК «Грозный» на странице в Instagram. «Вид с Кремля, красота!» — слышен на заднем фоне его голос, пока камера движется вдоль кремлевских стен и башен.