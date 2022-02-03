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В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Кадырова

Песков подтвердил, что Путин накануне провел встречу с Кадыровым в Кремле

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накануне вечером, 2 февраля, в Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи лидеры обсудили хозяйственные дела и развитие Чечни, отметил представитель Кремля.

«Глава региона пришел с конкретными экономическими проектами. Затрагивались также темы, связанные с работой правоохранительных органов», — сказал Песков.

Пресс-служба главы Чечни в ночь на 3 февраля опубликовала информацию о том, что в Кремле состоялась встреча Путина и Кадырова, на которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в Чечне и темпы развития региона в условиях пандемии коронавируса. Сам Кадыров утром в четверг выложил видеозапись из центра Москвы, ее опубликовал чеченский телеканал ЧГТРК «Грозный» на странице в Instagram. «Вид с Кремля, красота!» — слышен на заднем фоне его голос, пока камера движется вдоль кремлевских стен и башен.

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