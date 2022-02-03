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В Кремле ответили на вопрос о задачах Поклонской в Россотрудничестве

Песков: задачи Поклонской в Россотрудничестве определит руководство ведомства

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задачи на новом посту Натальи Поклонской в Россотрудничестве будет определять руководство ведомства.

«Это зависит от руководителя этого ведомства [Евгения] Примакова, какие он задачи возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Другим указом глава государства назначил Поклонскую на пост заместителя руководителя Россотрудничества. Позже она сообщила, что видит своим приоритетом на новой работе защиту прав соотечественников, в частности на Украине.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября 2021 года. 19 января текущего года она отказалась занять этот пост в связи с личными обстоятельствами. На «изменившиеся личные обстоятельства» сослался и российский МИД, подтвердивший ее отказ.

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