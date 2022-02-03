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В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в Турцию

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Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали в конце января возможный визит российского лидера в Турцию. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Два лидера действительно проговаривали варианты [визита Путина] в конце января. Как только позволит эпидемиологическая ситуация и график, то мы надеемся, что это произойдет, как можно раньше», — отметил представитель Кремля.

В конце января Эрдоган сообщил, что пригласил в Турцию российского лидера Владимира Путина. До этого официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал, что Эрдоган приглашал Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

В Кремле позднее заявили, что Путин с благодарностью принял приглашение президента Эрдогана посетить Турцию. Главы государств условились, что встреча состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация и график президента России.

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