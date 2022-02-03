В Кремле прокомментировали укрепление военного контингента США в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал объявление США об укреплении их военного контингента в Европе.

«Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях — о том, что скоро наступит война и все заплатят страшную цену — речь идет о направлении американских солдат в европейские страны вблизи наших границ», — сказал представитель Кремля.

Он выразил сомнения в том, что эти шаги направлены на снижение напряженности в регионе. По словам пресс-секретаря, обеспокоенность Москвы в данном случае абсолютно понятна и оправдана.

«Также объяснимы и понятны любые меры, принимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов», — сказал Песков, подчеркнул, что речь идет о тех мерах, которые будут необходимыми.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс предложил увеличить контингент военных сил альянса на восточной границе Европы в связи с наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной.

Также телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден «предупреждал» российского коллегу Владимира Путина о развертывании американских войск в Европе.

24 января стало известно, что НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг России и Украины.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.