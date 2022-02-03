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МИД РФ анонсировал ответные меры после запрета на вещание RT DE

Представитель МИД РФ Захарова: Россия сегодня объявит об ответных мерах из-за запрета на вещание RT DE

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РИА «Новости»

МИД России сегодня объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«ОБСЕ симптоматично молчит по решению ФРГ о запрете вещания RT DE. Госпожа Рибейру (Тереза Рибейру — представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ — Прим.ред) не увидела в этом «ничего такого», что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейру будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит», — заявила Захарова.

2 февраля МИД России опубликовал заявление об ответных мерах после вынесения Комиссии по лицензированию и надзору Германии решения о запрете вещания телеканала RT DE. В нем отмечается, что германской стороне неоднократно указывали на неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора и предупреждали о встречных мерах в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE.

Ранее европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекена, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке. Результатом стал запрет на вещание канала в Германии.

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