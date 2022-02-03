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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ЕК признали отсутствие конкретной даты вступления Украины в ЕС

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Global Look Press

Выполнение Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства в объединение, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает «ТСН». Однако, по словам представителя ЕК, пока в Брюсселе не могут назвать какие-либо даты вступление Украины в ЕС.

«Нет. На данном этапе мы не можем называть конкретные даты. Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации», — пояснил Домбровскис.

Это далеко не первое подобное заявление из Евросоюза, несмотря на активные попытки Киева присоединиться к объединению. Хотя дискуссии на тему вступления Украины в ЕС обещали активизировать еще в октябре прошлого года, до сих пор никаких конкретных решений в этом направлении не принято.

Более того, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, спрашивать руководство Евросоюза о членстве по факту бессмысленно, поскольку это решение в большей степени зависит от государств-членов, в которых есть вопросы относительно присоединения Киева к блоку.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО в обозримом будущем не допустит вступления Украины в альянс.

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