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Администрация Эрдогана: соглашения между Турцией и Украиной не направлены против России

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Global Look Press

Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что соглашения Анкары и Киева не направлены против России.

По его словам, отношения России и Турции не ограничиваются поставками зенитных ракетных систем С-400, также как и отношения с Украиной не ограничиваются продажей беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».

«Турция укрепляет добрососедские отношения с обеими странами во всех областях, особенно в экономической и социальной. Этот процесс будет продолжаться и в предстоящий период», — сказал Алтун Bloomberg.

Он добавил, что договоренности, которые Анкара заключила и будет заключать с Киевом, не имеют прямого отношения к кризису между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скоро может по очереди встретиться со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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