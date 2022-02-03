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Захарова потребовала от Псаки объяснений относительно заявлений о «российском вторжении»

Захарова потребовала от Псаки ответа, почему она считает «российское вторжение» неизбежным

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки объяснений, почему она и ее коллеги при заявлениях о гипотетическом «вторжении» РФ на Украину утверждают, что нападение неизбежно. Об этом российский дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Но вчера постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что она бы воздержалась от использования слова неизбежно. Она не считает, что российское вторжение на Украину неизбежно. Поясните, пожалуйста, каковы в этой связи ваши оценки на текущий момент», — обратилась Захарова к Псаки.

Псаки в свою очередь ответила, что использовала слово «неизбежно» один раз, и другие официальные лица США так же.

«Потом мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – как будто бы мы знали, что Президент [России Владимир] Путин принял решение. Я бы сказала, что в большинстве случаев я говорила, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она подчеркнула, что уже больше недели как не использовала слово «неизбежное».

Накануне в ходе регулярного брифинга для журналистов рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США больше не используют термин «неминуемый» в отношении возможного «вторжения» на Украину.

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Отношения России и США
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