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Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным в Москве

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается на сайте чеченского правительства.

«Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Рамзан Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике», — говорится в публикации.

В ходе встречи Кадыров отметил, что меры, которые принимаются в регионе под руководством президента, позволяют республике «сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса».

По его словам, больницы в полном объеме обеспечены лекарствами, кислородом, средствами защиты и коечным фондом. Также положительную динамику сохраняют демографические показатели региона.

Ранее Кадыров уточнил информацию о том, сколько средств из российского бюджета уходит на содержание Чечни.

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