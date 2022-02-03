Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным в Москве

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается на сайте чеченского правительства.

«Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Рамзан Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике», — говорится в публикации.

В ходе встречи Кадыров отметил, что меры, которые принимаются в регионе под руководством президента, позволяют республике «сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса».

По его словам, больницы в полном объеме обеспечены лекарствами, кислородом, средствами защиты и коечным фондом. Также положительную динамику сохраняют демографические показатели региона.

Ранее Кадыров уточнил информацию о том, сколько средств из российского бюджета уходит на содержание Чечни.