В ФРГ рассказали, планируют ли принимать Украину в НАТО

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что страны имеют возможность самостоятельно решать, в какие союзы им вступать.

«Федеральный канцлер на аналогичный вопрос десять дней назад ответил, что в настоящий момент принятие Украины не стоит на повестке дня», — добавил он.

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина может посягнуть на Крым в случае вступления в НАТО.

По его мнению, нельзя исключать такой возможности, если Украину продолжат милитаризировать и примут в НАТО. Между тем сценарий «нападения» на Крым кажется маловероятным, так как полуостров будет защищать все местное население и Россия в целом, но при этом готовыми нужно быть ко всему, отметил Цеков.