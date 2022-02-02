Шольц заявил, что правительство Германии реанимировало «нормандский формат»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что новому правительству ФРГ удалось за небольшой срок реанимировать «нормандский формат» переговоров по Украине.

«Мы действительно смогли вдохнуть в этот формат жизнь, в его рамках состоялось уже много переговоров», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что на фоне усугубления ситуации на Украине Германия сделала все возможное, чтобы были предприняты действия, необходимые для проведения переговоров. Так, указал Шольц, по украинскому вопросу уже ведутся переговоры России и США, а также в рамках Совета НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ.

Ранее представитель Франции Атталь констатировал прогресс по переговорам в «нормандском формате». В данное объединение входят Россия, Франция, Германия и Украина.