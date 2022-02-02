Поклонская рассказала, чем собирается заниматься в Россотрудничестве

Новый заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская в беседе с ТАСС заявила, что видит своим приоритетом в ведомстве защиту прав соотечественников, в частности на Украине.

«В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Права соотечественников за рубежом, в частности на Украине, — это приоритетные направления», — сказала она.

Поклонская добавила, что будет делать все для того, чтобы «укреплять позиции и выполнять свои обязанности достойно».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Другим указом глава государства назначил Поклонскую на пост заместителя руководителя Россотрудничества.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября 2021 года. 19 января текущего года она отказалась занять этот пост в связи с личными обстоятельствами. На «изменившиеся личные обстоятельства» сослался и российский МИД, подтвердивший ее отказ.