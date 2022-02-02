В России возмутились «лживой и русофобской» статьей посла США об Украине

Посольство России в Сербии возмутила «насквозь лживая и русофобская» статья посла США в Приштине Джефри Ховенира о ситуации на Украине, говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

В ведомстве отметили, что «даже ведущие вашингтонские пропагандисты периода «холодной войны» позавидовали бы «степени искажения реальности», с которой автор статьи рассказывает о ситуации на Украине.

«Хочется спросить – неужели никаких угрызений совести нет? Пользуясь словами нашего министра Сергея Викторовича Лаврова: нам – когда такое читаем – за авторов стыдно», — написали дипломаты.

По их словам, некоторые «одиозные пассажи» нельзя объяснить ничем иным, как полным незнанием фактов или намерением ввести читателей в заблуждение. Так, дипломаты указали на необоснованность тезиса о соблюдении Киевом Минских договоренностей, который приводится в статье. В посольстве подчеркнули, что именно препятствие киевским режимом договоренностям, одобренным СБ ООН, мешает достижению мира в Донбассе, а также напомнили, что страны НАТО бесконтрольно и безответственно передают Украине под предлогом «российской угрозы» оружие, которое Киев каждый день использует против мирного населения население на юго-востоке страны.