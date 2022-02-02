Макрон назвал приоритетом Франции выход из украинского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед неформальной встречей глав МВД стран ЕС в коммуне Туркуэн, что приоритетом страны является деэскалация ситуации на Украине, передает ТАСС

Макрон подчеркнул, что обеспокоен ситуацией на Украине и считает важным вопрос нахождения политического решения по выходу из этого кризиса.

Он также напомнил о прошедших переговорах с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, а также в ближайшее время будет говорить с президентом США Джо Байденом.

Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что страна готова развернуть в Румынии свои войска из-за ситуации на Украине. Таким образом, указала министр, Франция готовится защищать страны, близкие к украинскому очагу напряженности.

В то же время в Financial Times указали, что Берлин и Париж действуют путем более сдержанной дипломатии в отношении Москвы, а Лондон уже полноценно принял курс Соединенных Штатов и, снабжая Киев противотанковыми установками, заявляет о неминуемом вторжении на Украину.