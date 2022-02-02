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Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении украинской экономики

Медведчук: Зеленский уничтожает украинскую экономику

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РИА «Новости»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за два года уничтожил экономику страны, сообщается в Telegram политика.

По его словам, за два года нахождения Зеленского у власти на 69% выросла цена на газ для населения, жилищно-коммунальные тарифы — на 129%, долги населения за ЖКУ с августа 2019-го — на 79%, а цены на хлеб — на 350%.

«А где рабочие места? а где приход инвестиций? а где повышение заработной платы?» — посетовал Медведчук, заявив, что Зеленский уверяет, что «все хорошо, прекрасная маркиза».

При этом политик добавил, что хоть средняя зарплата в стране действительно выросла на 23%, до $502, однако она оказалась несоизмеримой с ростом цен, которые увеличились с 2013 года на 270%.

По его словам, Украине нужно искать новый путь экономического развития. Так, он предложил покончить с «преступной политикой в области налогообложения», решать проблему энергетического и продовольственного кризиса, остановить трудовую миграцию, искать рынки для сбыта украинской продукции и т.д.

Ранее в Европарламенте указали, что заявления президента Зеленского о «вторжении» России навредили экономике Украины.

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