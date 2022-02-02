Автор статьи El Pais с ответами США на российские предложения по безопасности уехал на Украину

Один из авторов статьи, опубликованной в испанской газете El Pais с якобы ответами США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям госбезопасности, Ибай Арбиде Аса рассказал РИА «Новости», что находится на Украине.

По информации журналиста, он с самого начала знал о надежности источника.

«Документы настоящие, но, несмотря на это, [подлинность] проверяли и с других сторон», — сказал он.

Аса также отметил, что вряд ли публикация повлияет на переговоры, «поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных». Он заявил, что обязанность любого журналиста — публиковать правду и что вряд ли нашелся бы репортер, который, обладая такой интересной информацией, не стал бы ее обнародовать.

Журналист проживает в Греции и работает на компанию Muzungu Producciones — с ней El Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.

Ранее El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. США якобы указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа. Позднее дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованного в газете материала.