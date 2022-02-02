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На Украине заявили о готовности к переговорам с РФ в любом формате

Кулеба: для дипломатического решения конфликта Украина готова встретиться с РФ в любом формате

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ о готовности к переговорам с Россией, трансляция идет на странице украинского МИД в Facebook.

«Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения продолжающегося восемь лет вооруженного конфликта между Украиной и Россией», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Кулеба заявил, что власти страны не собираются предоставлять Донбассу особого статуса и права вето.

Также он высказался о том, что Киев хочет получить более детальную информацию об отводе в России части войск Западного военного округа. Кулеба отметил, что на заявление об отводе нужно смотреть комплексно, а не верить только словам.

В ситуации с Украиной у России есть два пути: конфронтация и диалог, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. На второй пункт согласны и страны альянса. Но в то же время он подчеркнул, что Россия «наращивает военную силу» в приграничной с Украиной зоне, что якобы указывает «на риск вторжения России или другой формы агрессии».

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