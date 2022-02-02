На Украине предрекли молниеносный разгром Киева в случае войны с Россией

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российские военные способны организовать молниеносный захват Киева, до последнего не вторгаясь на Украину, передает РИА «Новости».

Он отметил, что российские военнослужащие отточили свое мастерство в переброске войск, а также они информированы о количестве аэродромов вокруг Киева, куда смогут высадить передовые отряды и посадить военно-транспортные самолеты. Именно с этих аэродромов, считает генерал ВСУ, и начнется «наращивание усилий» по «наступлению» России на Украине.

«Посмотрите, насколько быстро они перебросили свой передовой эшелон, что касалось Казахстана. Практически идеально, как военные они сделали классно. Они это тренируют, они знают свои маневры», — отметил Кривонос.

Он подчеркнул, что расстояние от границы до Киева можно преодолеть на минимальной высоте за 40 минут, и украинские ПВО не смогут отследить российские самолеты, другие же подразделения выведут из строя зенитно-ракетные комплексы вокруг столицы.

«На самом деле, это не так сложно делать, а там люди обученные — не надо на войне недооценивать врага», — заявил генерал.

В последние месяцы в западной прессе распространяются сообщения о якобы готовящемся нападении России на Украину. Так, в США рассказали, как Россия может «победить» Украину «без единого выстрела».