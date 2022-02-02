Макрон: Британия повинна в смерти каждого мигранта в Ла-Манше

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания несет ответственность за гибель всех мигрантов в Ла-Манше, и обвинил британские власти в лицемерии. Его слова приводит издание The Independent.

В интервью французской газете La Voix du Nord, президент Макрон пообещал усилить давление на Бориса Джонсона, чтобы тот открыл законный путь в Великобританию для беженцев, поскольку Лондон до сих пор отказывался это делать.

«Ответственность за тех, кто погибнет в море, ляжет не на Францию, а на Британию», — сказал Макрон.

Французский президент также отметил, что британская экономика зависит от низкооплачиваемой рабочей силы нелегальных мигрантов.

«В Великобритании по-прежнему действует система 1980-х годов, которая управляет экономической иммиграцией посредством лицемерия. Легального маршрута иммиграции не существует», — заявил политик.

Представители Франции и Великобритании обвиняют друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытались доплыть до Великобритании. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега, Британия хочет отправить на континент собственные патрули.

Французская гуманитарная организация Utopia 56 ранее подала в суд на морское управление Ла-Манша и Северного моря, Региональный оперативный центр наблюдения и спасения Гри-Нез в Па-де-Кале и британскую береговую охрану за неоказание помощи пассажирам лодки с мигрантами, перевернувшейся в ноябре 2021 года в водах пролива.