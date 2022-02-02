На Западе оставили без комментариев утечку El Pais об ответе на предложения РФ

Представители США и НАТО отказались комментировать публикацию испанской газеты El Pais, которая разместила полный текст конфиденциального ответа на предложения России по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС.

«Как принято в стандартной практике, мы не обсуждаем утечки документов», — рассказал пресс-секретарь диппредставительства США Джейсон Ребхольц.

Собеседник агентства в Брюсселе также пояснил, что «есть четкая политика» и на ее основании альянс не комментирует утечки в СМИ.

Ранее газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованного в газете ответа.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.