Нидерланды приняли решение по санкциям против России

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра по результатам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил в Twitter, что Нидерланды поддержат проект санкций Европейского союза против России.

«Рад встретиться с министром [иностранных дел] Дмитрием Кулебой лично. Ситуация на границе Украины и России ухудшилась. В интересах каждого добиться деэскалации путем диалога. Нидерланды поддержат санкции ЕС, если Россия решится на дальнейшую агрессию», — заявил Хекстра.

Он и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в данный момент находятся в Киеве на переговорах.

Ранее Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия ответит в случае введения санкций из-за Украины.

Он заявил, что российские войска находятся не на границе с Украиной, а в местах постоянной дислокации.

Небензя подчеркнул, что в Кремле не знают, откуда западные страны берут информацию о количестве российских войск на границе с Украиной.