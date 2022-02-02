Гособвинение просит пожизненный срок для обвиняемого в терактах в метро Москвы

Государственный обвинитель просит пожизненный срок для обвиняемого в терактах в метро Москвы Магомеда Нурова, сообщает ТАСС.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил суд назначить Нурову наказание в виде пожизненного заключения», — заявили во Втором западном окружном военном суде.

Нуров обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. По данным следствия, обвиняемый выполнял роль связного банды. Нуров на личном автомобиле перевозил ее членов на встречи, где они планировали организовать взрывы в метрополитене Москвы, а также скрывал от правоохранительных органов участников терактов.

29 марта 2010 года на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли два теракта, в результате которых погибли 39 человек и более 100 были ранены.

Ранее Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в московском метро в 2010 году.