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МИД Украины исключил предоставление особого статуса Донбассу

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Alex Brandon/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не собираются предоставлять Донбассу особого статуса и права вето. Об этом он сказал в интервью польской газете «Речь Посполита».

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал дипломат.

Он добавил, что Киев проводит глубокую реформу по децентрализации и готов работать над реализацией Минских соглашений.

«Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности», — отметил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал минские соглашения, но Украина ответственно относится к их выполнению.

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