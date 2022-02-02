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В Германии охарактеризовали гарантии безопасности РФ

В бундестаге назвали «искусственной дискуссией» обсуждение гарантий безопасности России

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Reuters

Глава комитета бундестага Федеративной Республики Германия (ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что обсуждение гарантий безопасности в отношении России является «искусственной дискуссией». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия получила гарантии безопасности в рамках Акта НАТО-Россия. Нет угрозы, которая исходила бы со стороны НАТО», — подчеркнула Штрак-Циммерман.

Также она обратила внимание, что не знает, где располагаются некие части Североатлантического альянса у границ, угрожавших РФ.

«И поэтому это искусственная дискуссия, которая сейчас предложена, чтобы усилить напряженность», — заключала глава немецкого комитета.

Еще Штрак-Циммерман напомнила, что Берлин следить за ситуацией в Европе.

Ранее источник подтвердил подлинность обнародованного СМИ ответа США и НАТО на предложения России.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.

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Отношения России и США
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